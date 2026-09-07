Conferenza Ebosse: "La Lazio stava meglio fisicamente, facevamo fatica con il loro pressing"

Il calciatore Enzo Ebosse è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Udinese-Lazio.

Abbiamo avuto un calo fisico dopo 60-70 minuti, stiamo uscendo dal precampionato, la Lazio stava meglio fisicamente e si è visto. Solet non stava già bene e ha sentito qualcosa. Dobbiamo imparare da questa sconfitta per migliorare nelle prossime gare.