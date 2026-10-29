Lobotka ha già iniziato la riabilitazione: il Napoli attende la Lazio

Stanislav Lobotka ha riportato due lesioni alla caviglia sinistra dopo l'infortunio subito contro il Monza. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il Napoli ha comunicato l'esito degli esami e l'avvio della riabilitazione. Secondo i tempi di recupero prospettati, il centrocampista slovacco dovrebbe saltare anche la partita contro la Lazio dell'8 novembre 2026.

Gli esami alla caviglia sinistra

Lobotka si è sottoposto agli accertamenti strumentali al Pineta Grande Hospital. Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, il Napoli riferisce che gli esami hanno evidenziato «una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra».

Il club aggiunge che il calciatore «ha già iniziato l'iter riabilitativo». Gli accertamenti sono arrivati dopo il problema accusato dal centrocampista nella gara contro il Monza.

Lo stop previsto e l'assenza contro la Juventus

Per Lobotka si prospetta uno stop di circa un mese e mezzo, con sette-otto partite da saltare. Sarà assente domenica 1° novembre nella sfida serale contro la Juventus, in programma alle 20:45. Il possibile rientro è indicato per la partita con la Fiorentina di metà dicembre.

Nel periodo considerato rientra Napoli-Lazio, fissata per domenica 8 novembre alle 12:30. SportMediaset riporta le prossime gare degli azzurri fino alla trasferta contro l'Atalanta.

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