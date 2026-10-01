Cardone: "Credo che il mercato della Lazio a gennaio sarà bloccato, ma…"
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per commentare le ultime vicende di casa Lazio
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per commentare le ultime vicende di casa Lazio.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Prima l’allarme, poi l’ottimismo e ieri la conferma che la situazione-Gudmundsson non è così semplice. Ha questa lussazione, ha messo il tutore. La convocazione contro la Juventus non la escluderei totalmente, nonostante l’allarmismo giustificato. Vediamo come starà dopo questi 15-20 giorni di tutore.
Mercato a gennaio
Io credo che il mercato a gennaio sarà bloccato, chiaramente dovremo attendere per saperlo. La Lazio, conoscendo questo rischio, così concreto, ha allestito una rosa che possa andare bene per l’intera la stagione. Questo non diminuisce la gravità della situazione: sia per l’immagine, dopo il blocco e il saldo zero, e soprattutto per ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi, qualora la Lazio a dicembre dovesse trovarsi in una posizione di classifica decente con l’allenatore che chiede innesti per mantenere lì la squadra.