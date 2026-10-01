Cardone: "Credo che il mercato della Lazio a gennaio sarà bloccato, ma…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, per commentare le ultime vicende di casa Lazio.

Prima l’allarme, poi l’ottimismo e ieri la conferma che la situazione-Gudmundsson non è così semplice. Ha questa lussazione, ha messo il tutore. La convocazione contro la Juventus non la escluderei totalmente, nonostante l’allarmismo giustificato. Vediamo come starà dopo questi 15-20 giorni di tutore.