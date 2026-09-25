Lazio-Arezzo a porte chiuse: Gattuso cambia, chance per quattro giocatori

Lazio-Arezzo a porte chiuse: Gattuso prepara rotazioni e spazio ai giovani

Lazio-Arezzo si giocherà a porte chiuse. Il club ha comunicato che l’amichevole in programma domenica alle ore 15 allo stadio Fersini non sarà aperta al pubblico.

Domani per la squadra sarà già tempo di rifinitura in vista del test contro i toscani. Una partita che verrà sfruttata soprattutto per permettere a chi ha trovato meno spazio di accumulare minuti nelle gambe.

Sono infatti previste massicce rotazioni. L’intento dichiarato è quello di «mettere benzina nelle gambe dei calciatori col più basso minutaggio».

Lazio-Arezzo, massicce rotazioni nel test al Fersini

L’amichevole rappresenterà quindi un’occasione per utilizzare diversi elementi e concedere maggiore minutaggio a chi finora ne ha avuto meno.

La sfida contro l’Arezzo, in programma al Fersini, permetterà così di distribuire le energie e dare spazio a diversi calciatori.

Lazio, spazio ai giovani: da Farcomeni a Galassi

Nel test è previsto spazio anche per alcuni giovani. Potrebbero trovare minuti Farcomeni, Serra e Galassi.

Tra i giocatori indicati per l’amichevole figura inoltre il fuori lista Pellegrini. Appuntamento dunque domenica alle 15 a Formello, ma senza pubblico sugli spalti.