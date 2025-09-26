Lazio, Dele-Bashiru non convince: chi farà posto a Basic?

I giocatori a rischio esclusione

La Lazio è chiamata a reintegrare Basic per far fronte all’emergenza a centrocampo e si aprono riflessioni su chi dovrà fargli posto. Secondo Il Messaggero, gli indiziati principali sono Lazzari e Dele-Bashiru, entrambi infortunati. La novità è che Sarri preferirebbe anticipare la sostituzione del nigeriano, il quale però dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro l’Atalanta insieme a Lazzari e allo squalificato Guendouzi. La società, tuttavia, non vorrebbe sacrificare Dele-Bashiru, su cui ha investito per il futuro.

La posizione di Sarri e il nodo mercato

Il tecnico toscano, deluso dalle prime quattro giornate, sta valutando attentamente e prenderà una decisione solo dopo aver verificato le condizioni di Vecino. Se l’uruguaiano non offrirà garanzie, potrebbe entrare nel gruppo dei giocatori a rischio esclusione fino a gennaio. Intanto, il club lavora anche sul fronte finanziario: il presidente è fiducioso di ottenere in tempo il credito necessario per sbloccare eventuali operazioni, permettendo così al ds Fabiani di proseguire sulla linea del ringiovanimento della rosa.