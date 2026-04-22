Atalanta-Lazio, Taylor: “I tifosi speriamo di vederli ancora di più. Finale? Dico che..”

Questa sera la Lazio si gioca una partita che vale tanto: vista la situazione complicata in campionato, i biancocelesti vogliono raggiungere la finale di Coppa Italia che manca da sette anni. Sia ai microfoni ufficiali del club che su Mediaset, Taylor ha parlato così nel pre partita di Atalanta-Lazio.

Siamo pronti, abbiamo fatto il nostro meglio per arrivarci al meglio per una gara così complicata contro una grande squadra. Finale? Dobbiamo crederci, se giochi le semifinali è normale pensarci. Tifosi? Una delle cose più belle del calcio, speriamo di vederli ancora di più.

Stasera sarà una gara molto importante per noi, quando puoi giocare per vincere dei trofei è la cosa migliore nel calcio. Siamo in un buon momento di forma, siamo fiduciosi e abbiamo giocato bene nelle ultime gare esclusa la Fiorentina. Spero continueremo così, oggi è una partita molto importante. Faremo del nostro meglio, vedremo come andrà.