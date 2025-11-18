Lazio, deciso il giorno dell'operazione di Rovella: ecco quando si potrà operare il regista

Lui ci ha provato in ogni modo, voleva continuare con la terapia conservativa e tornare in campo il più presto possibile per combattere insieme al resto della squadra biancoceleste, tuttavia, la pubalgia non ha lasciato altra scelta a Nicolò Rovella se non quella di decidere di sottoporsi all'operazione.

Nicolò Rovella: il giorno dell'operazione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il regista si opererà entro 48 ore e successivamente avrà inizio il percorso riabilitativo, infatti, l'operazione del calciatore è fissata per giovedì. Per quanto riguarda i tempi di recupero, invece, saranno molto lunghi, tanto che le speranze sono di vederlo rientrare in campo per l'incontro Lazio-Napoli del 4 gennaio.

