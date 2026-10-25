Grassadonia nel post partita: "Inter? andremo senza paura..."

La Lazio Women pareggia contro il Como Women per un risultato di 0-0. A fine partita, Grassadonia ha rilasciato delle dichiarazioni soffermandosi sul match giocato e sul prossimo impegno della squadra. Le ragazze affronteranno infatti l'Inter in trasferta la prossima domenica alle ore 12:30.

Buon primo tempo, abbiamo avuto due occasioni importanti. Hanno fatto una gran partita, nel secondo tempo siamo calati. Abbiamo speso tantissimo nel primo tempo, abbiamo fatto dei cambi per inserire anche a quelle calciatrici che, per un motivo o per un altro, sono state tanto fuori. Bisogna insistere, la squadra sta facendo il suo percorso. Ci portiamo a casa questo punto e si continua a lavorare.

Bisogna che crescano tutti, al secondo tempo abbiamo cambiato nuovamente modulo. Sicuramente se avessimo lavorato tutte insieme per un po' di tempo in più avremmo trovato degli sbocchi che c'erano. Però la volontà, la rabbia, la determinazione, lo spirito di queste ragazze è sempre da premiare. Anche oggi ci hanno messo l'anima, si continua e si va avanti.