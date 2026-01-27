Coppa Italia, Il Como la ribalta ed elimina la Fiorentina

Si è concluso anche l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia previsto tra Fiorentina e Como.

Fiorentina-Como 1-3

È la squadra di Vanoli a partire forte e sbloccare il risultato dopo appena sette minuti grazie a Roberto Piccoli su assist del nuovo acquisto Fabbian. I lariani sono bravi però a riportare subito tutto in equilibrio al 20' grazie a Sergi Roberto, che permette alle due squadre di andare al break sull'1-1. Nel corso del primo tempo Fabregas è costretto a rinunciare a Douvikas uscito anzitempo per infortunio, al suo posto Nico Paz. Nella ripresa è il Como a mettere la testa avanti grazie al subentrato Nico Paz che porta avanti i suoi al 60'. Firma il terzo gol che chiude definitivamente la partita Alvaro Morata al rientro dall'infortunio.

Il tabellone dei quarti di finale

Si sono così stabiliti i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26 con il tabellone che sarà suddiviso così: Inter-Torino, mercoledì 4 febbraio alle 21:00; Atalanta-Juventus, giovedì 5 febbraio alle 21:00; Napoli-Como, martedì 10 febbraio alle 21:00 e Bologna-Lazio, mercoledì 11 febbraio alle 21:00.

La vincente di Bologna-Lazio sfiderà in semifinale la vincente di Juventus-Atalanta, mentre le due squadre che avranno la meglio in Inter-Torino e Como-Napoli andranno a costituire l'altra semifinale.