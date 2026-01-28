Romagnoli-Lazio ai ferri corti: forfait contro il Genoa e futuro sempre più in bilico

L’arrivo di due nuovi innesti in casa biancoceleste non ha quietato le acque, soprattutto per quanto riguarda la situazione complessa attorno ad Alessio Romagnoli. Ieri pomeriggio il centrale non si è allenato in gruppo e, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, alcune indiscrezioni parlavano di un affaticamento muscolare, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

L'incontro con Sarri e la pretesa di Lotito

Il difensore appare estremamente deluso da quanto accaduto nelle ultime quarantotto ore e nella giornata di ieri ha avuto un nuovo colloquio con Sarri. Dal canto suo, il presidente pretende che sia esclusivamente il tecnico a dare il via libera a un eventuale trasferimento del giocatore all'Al-Sadd.

La situazione si complica ulteriormente perché i qatarioti non possono più attendere a lungo: un dirigente del club saudita potrebbe infatti raggiungere Roma per parlare direttamente con la società e tentare di risolvere una vicenda sempre più intricata.

Forfait di Romagnoli per Genoa

A preoccupare, però, non è solo il futuro ma soprattutto il presente. Con le ultime mosse attuate, la Lazio rischia di perdere Romagnoli pur tenendolo in rosa. Contro il Genoa, infatti, il difensore darà forfait e al centro della difesa giocheranno Provsgaard in coppia con Gila. Secondo quanto riportato dal quotidiano, al momento non ci sarebbero margini per ricucire i rapporti tra la società e il giocatore.