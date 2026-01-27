La Lazio cerca un rinforzo in difesa: occhi in casa Girona

Mancano sei giorni alla chiusura del calciomercato, la Lazio ha l'urgenza di rinforzarsi dopo le partenze di Guendouzi, Castellanos e Mandas. Attacco e centrocampo sono i reparti attenzionati dalla società ma visti i contratti in scadenza, anche quello difensivo è sotto osservazione. Proprio in questi minuti, il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha fatto un nome nuovo per la difesa di Sarri.

Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio è su Arnau Martinez: la situazione

La Lazio guarda al futuro e punta su Arnau Martinez, giovane talento del Girona, come possibile rinforzo per la difesa.Nato come laterale difensivo, Martinez si è distinto per la sua duttilità: può giocare anche come difensore centrale e occasionalmente come mezzala, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per Maurizio Sarri.

I costi dell'operazione

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, sono iniziati i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro, e i biancocelesti stanno provando a impostare l’operazione a titolo definitivo ma a cifre più basse.