Lazio, summit a Formello con gli agenti del difensore dello Standard Liegi
Gli agenti del difensore a Formello, ma lo Standard Liegi non accetta la formula proposta dalla Lazio.
La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Nelle ultime ore, a Formello sono arrivati gli agenti di Hautekiet, centrale dello Standard Liegi, per un incontro dedicato al possibile trasferimento del giocatore in biancoceleste.
Il difensore vedrebbe con favore l'approdo alla Lazio, ma al momento l'ostacolo principale resta rappresentato dal club belga. Lo Standard Liegi, infatti, non sembra intenzionato a privarsi del proprio giocatore alle condizioni avanzate dalla società capitolina.
Lazio-Hautekiet, lo Standard Liegi dice no alla formula proposta
La proposta biancoceleste, come riportato da Il Messaggero, prevede un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, una formula che, almeno per ora, non convince il club belga. Il summit andato in scena a Formello, al quale avrebbe probabilmente preso parte anche il presidente Claudio Lotito, non ha quindi prodotto l'esito sperato.
La trattativa, tuttavia, non può considerarsi conclusa. Nonostante la posizione dello Standard resti molto rigida, i contatti proseguono.
Calciomercato Lazio, l'operazione resta aperta
L'affare Hautekiet-Lazio rimane dunque in piedi. L'obiettivo della società biancoceleste è quello di trovare una soluzione capace di superare il muro eretto dallo Standard Liegi, che al momento continua a opporsi alla cessione del difensore con la formula proposta.
I prossimi contatti saranno decisivi per capire se la distanza tra i due club potrà ridursi oppure se la Lazio dovrà valutare strade alternative per rinforzare la propria difesa.