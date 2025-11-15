Lazio, Sarri vuole tre innesti chiave dal prossimo mercato: tutti i nomi in pole per gennaio

Ieri - come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero - si è svolto un vertice di mercato importante a Formello a cui hanno partecipato Sarri, Lotito e, probabilmente, anche il ds Fabiani. La volontà è quella di far collimare le differenze di vedute per arrivare ad un progetto comune che possa risollevare la Lazio e accontentare tutti, in primis Sarri.

I nomi in lista: Insigne, Martin e Ilic

Sarri, conscio delle possibilità economiche del club, ha ribadito tre priorità importanti: terzino, mezzala ed esterno. Quest’ultimo posto, nei piani del Comandante, dovrebbe essere occupato dal suo pupillo Insigne e, come confermato dall’agente dell’attaccante, Andrea D’amico, per caratteristiche, il suo assistito potrebbe piacere alla Lazio (anche se non convince l’età). Per la difesa, invece, il mister chiede Aaron Martin, in scadenza con il Genoa, mentre dalla Spagna è tornato di moda Kike Salas. A centrocampo il prescelto sarebbe stato Ivan Ilić -visti i costi elevati di Zielinsky e Frattesi - ma l’esito degli esami al ginocchio che si svolgerà oggi dopo l’infortunio rimediato con la Serbia sveglierà il verdetto. Nel frattempo, ieri in Inghilterra è stato accostato alla Lazio Kobbie Manoo del Manchester United: un’operazione suggestiva e complicata che sarebbe possibile solo in prestito, visto il valore altissimo del suo cartellino (almeno 45 milioni di euro).

I giocatori verso la cessione

Vista la più probabile finestra “a saldo zero“, ovviamente, si è parlato anche di cessioni. In questi mesi di impossibilità di rinforzare la squadra, Sarri osservato gli elementi presenti in rosa e ha compreso l’importanza di cedere: Noslin, Belahyane, Dele-Bashiru (anche se Fabiani insisterà per dare un’ultima chances al nigeriano, essendo una sua principale scommessa e volendoci puntare fino alla fine) e, infine, anche Tavares con cui non è mai scattata quella sinergia, come hanno dimostrato le prestazioni in questi mesi (e, in particolare, quell’errore fatale nel derby). Insomma, i nomi desiderati sono stati chiariti, così come le necessità di cessione. Adesso occorrerà soltanto attendere i prossimi mesi per capire come concretizzare questi progetti al meglio.