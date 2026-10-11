Dany Mota: "Sapevamo sarebbe stata difficile contro una grande squadra in forma..."

Nel post partita Dany Mota, calciatore portoghese del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

C'è rammarico per l'inizio della partita, sapevamo sarebbe stata difficile contro una grande squadra in forma. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche quello che ci ha chiesto il mister, in dieci all'Olimpico contro la Lazio diventa difficile. Sono cambiate alcune cose rispetto al passato, è cambiato il mister e sono arrivati alcuni calciatori giovani. Il gruppo è sano, il mister ha nuove idee e stiamo provando a metterle in pratica. Fino ad oggi abbiamo fatto grandi prestazioni, ci dispiace per il primo tempo.