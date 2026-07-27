Gattuso post-partita: "Ci manca qualcosina e lo sappiamo..."
"Abbiamo dei piccoli problemi, Tavares ha male a un ginocchio...:
Vittoria per i biancocelesti, cosa ne pensa Gattuso
Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha commentato l'amichevole giocata oggi contro il Civita Castellana. Il test precampionato è finito 6-0 per i biancocelesti, reti segnate nel primo tempo da Cancellieri, Dele-Bashiru e il giovane Bordon. Trovano i gol nella seconda parte di gioco Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore. Il mister ha dato la possibilità di scendere in campo anche ai nuovi arrivati: Pedraza e Doekhi. I prossimi appuntamenti per la squadra di Gattuso sono con due formazioni di Serie B. Le amichevoli si giocheranno a Formello contro l'Avellino, mentre domenica ad Ascoli. Come riportato da Alfredo Pedullà, Gattuso ha lasciato un commento post partita, in particolare è rimasto soddisfatto dall'atteggiamento mostrato dalla squadra biancoceleste, ma ha ribadito la necessità di intervenire sul mercato. Infine ha fatto il quadro generale delle condizioni fisiche del gruppo: resta il male al ginocchio per Nuno Tavares, del resto solo piccoli problemi, contratture, ma niente di grave a livello muscolare.
Le parole di Gattuso
Questa squadra lavora bene. Sono soddisfatto di quello che sto vedendo, ci manca qualcosina e lo sappiamo. Speriamo di riuscire a completare la rosa. Nervosismo? L’importante è avere rispetto. Sicuramente saremmo rimasti in 10 oggi perché non si reagisce. Lo so che siamo annebbiati, stiamo lavorando tanto, ma bisogna migliorare anche su quest’ aspetto. In campionato saremmo rimasti in 10. Abbiamo dei piccoli problemi, Tavares ha male a un ginocchio.