Gattuso post-partita: "Ci manca qualcosina e lo sappiamo..."

Vittoria per i biancocelesti, cosa ne pensa Gattuso

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha commentato l'amichevole giocata oggi contro il Civita Castellana. Il test precampionato è finito 6-0 per i biancocelesti, reti segnate nel primo tempo da Cancellieri, Dele-Bashiru e il giovane Bordon. Trovano i gol nella seconda parte di gioco Ratkov, Rovella e Zaccagni su rigore. Il mister ha dato la possibilità di scendere in campo anche ai nuovi arrivati: Pedraza e Doekhi. I prossimi appuntamenti per la squadra di Gattuso sono con due formazioni di Serie B. Le amichevoli si giocheranno a Formello contro l'Avellino, mentre domenica ad Ascoli. Come riportato da Alfredo Pedullà, Gattuso ha lasciato un commento post partita, in particolare è rimasto soddisfatto dall'atteggiamento mostrato dalla squadra biancoceleste, ma ha ribadito la necessità di intervenire sul mercato. Infine ha fatto il quadro generale delle condizioni fisiche del gruppo: resta il male al ginocchio per Nuno Tavares, del resto solo piccoli problemi, contratture, ma niente di grave a livello muscolare.

Le parole di Gattuso