Castiello raggiunge un traguardo importante: l’omaggio della società
La società ha omaggiato il capitano della Lazio Women nei propri profili social
Vittoria importantissima della Lazio Women sul campo del Napoli, la squadra di Grassadonia adesso è ad un punto dalla Juventus che giocherà domani contro il Milan.
Lazio Women, Castiello raggiunge un traguardo importante
Con la gara di oggi, il capitano delle biancocelesti ha raggiunto un traguardo importante in termini di presenze: stiamo parlando della numero 250.