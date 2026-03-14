Castiello raggiunge un traguardo importante: l’omaggio della società

La società ha omaggiato il capitano della Lazio Women nei propri profili social

Emanuele Petrucci /
Lazio Women, Castiello

Vittoria importantissima della Lazio Women sul campo del Napoli, la squadra di Grassadonia adesso è ad un punto dalla Juventus che giocherà domani contro il Milan.

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Lazio Women
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Lazio Women, Castiello raggiunge un traguardo importante 

Con la gara di oggi, il capitano delle biancocelesti ha raggiunto un traguardo importante in termini di presenze: stiamo parlando della numero 250.

L’omaggio della società 

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