Lazio, Hernanes: "Sarri è l'eroe di questo popolo, Lotito invece è il villano"

Hernanes, ex calciatore del club biancoceleste, al termine della gara Lecce-Lazio, conclusasi con un amaro pareggio, si è espresso ai microfoni di Dazn riguardo il delicato momento che sta vivendo il club.

Difficile parlare, i numeri e il campo li vediamo. La dirigenza deve fare il suo, i giocatori devono avere la possibilità di esprimersi. Ho respirato l’Olimpico, so che vuol dire giocare per un popolo, oggi è disilluso, non crede più, non ha più speranza. Il popolo vuole di più, non vuole che si guardino solo bilanci, il calcio vive di sogni, il popolo laziale non vede futuro.

La vittoria contro il Parma sembrava una ripartenza, ora il mercato ha fatto vedere la realtà, sono slegati in campo, disconnessi, non c’è una visione chiara e il popolo soffre. Sarri è stato scelto come eroe di questo popolo, Lotito invece è il villano.