Pedullà: "La Lazio lavora al prestito di Franjo Ivanovic

Gattuso ha esplicitamente detto che la rosa della Lazio va completata, la società sta avendo problemi a muoversi sul mercato con le priorità difesa e attacco che restano in cima alla lista.

Lazio su Ivanovic

Franjo Ivanovic - Depositphotos

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per il prestito di Franjo Ivanovic, attaccante classe 2003 di proprietà del Benfica. Su di lui anche squadre inglesi e turche, l'obiettivo del calciatore, sempre secondo Alfredo Pedullà, è giocare con continuità.

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