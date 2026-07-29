Pedullà: "La Lazio lavora al prestito di Franjo Ivanovic

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per il prestito di Franjo Ivanovic

Beniamino Civitelli /
Franjo Ivanovic - Depositphotos
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Gattuso ha esplicitamente detto che la rosa della Lazio va completata, la società sta avendo problemi a muoversi sul mercato con le priorità difesa e attacco che restano in cima alla lista.

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Lazio su Ivanovic

Franjo Ivanovic - Depositphotos
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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio si sta muovendo per il prestito di Franjo Ivanovic, attaccante classe 2003 di proprietà del Benfica. Su di lui anche squadre inglesi e turche, l'obiettivo del calciatore, sempre secondo Alfredo Pedullà, è giocare con continuità.

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