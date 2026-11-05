Panchina Napoli, idea Conceição: la sfida con la Lazio è un dentro o fuori per Allegri

La pesante sconfitta subita contro il Porto in Champions League e le difficoltà iniziali della stagione hanno fatto scattare i primi dubbi sulla permanenza di Massimiliano Allegri, con indiscrezioni provenienti direttamente dalla Francia precisamente da Foot Mercato, che accostano con insistenza la panchina del Napoli a Sergio Conceição. Questa voce di mercato indica inoltre che la prossima sfida di campionato contro la Lazio rappresenterà un vero e proprio dentro o fuori per il futuro di Allegri.

Un corteggiamento di lunga data

Il profilo del tecnico lusitano non rappresenta una novità per la dirigenza partenopea, che aveva già tentato di ingaggiarlo nel 2021 e nel 2023. In entrambe le occasioni, però, la trattativa era sfumata a causa dell'alta richiesta economica del Porto per la clausola rescissoria. Oggi lo scenario è completamente differente, dato che l'allenatore ha guidato il Milan nella seconda parte della stagione 2024/25 ed è attualmente svincolato, pronto a firmare subito per una nuova squadra.

La priorità della Serie A e il nodo campo

Forte del recente rifiuto alla proposta avanzata dal Fenerbahçe, l'allenatore attende una chiamata da uno dei cinque principali campionati europei, aprendo concretamente le porte a un ritorno in Serie A. Per il momento si tratta unicamente di una candidatura e non di una trattativa in corso, con il futuro di questa pista che dipenderà strettamente dalle prossime prove della squadra e dal test quasi decisivo di domenica contro la Lazio.