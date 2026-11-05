Rambaudi avvisa la Lazio: “Non devi andare a Napoli e pensare di gestire la partita”

In vista della sfida contro il Napoli, l'ex giocatore della Lazio Roberto Rambaudi ha analizzato a Radiosei la pesante assenza di Mattia Zaccagni e l'approccio tattico e mentale con cui la squadra capitolina dovrà affrontare il match al Maradona.

1. L'importanza di Zaccagni e l'approccio al match

Zaccagni è quello che salta l'uomo, fa assist, crea superiorità; sarà un test per chi prende il suo posto. Ad ogni modo, nonostante il Napoli sia in difficoltà, la vittoria non è mai scontata. Sono forti ma non sono nella condizione mentale ottimale. Immagino la squadra verrà contestata; alcuni giocatori, i più importanti e rappresentativi, proveranno a dare una scossa, in casa, prima della sosta. Non devi andare a Napoli e pensare di gestire la partita, credo che molto si deciderà nei primi 20-25', se li fai galvanizzare o se li metti subito in difficoltà, creando dall'inizio.

Le soluzioni tattiche per la corsia di sinistra