Gattuso, Noslin o Pinamonti dal primo minuto? Il peso della scelta

Gattuso cercava un centravanti affidabile e ora deve scegliere tra Noslin e Pinamonti. Domenica, all’Allianz Stadium, uno partirà dall’inizio e l’altro aspetterà il proprio momento.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il posto conquistato attraverso i numeri è tornato in discussione dopo una rete e un abbraccio. Per il tecnico, il problema non è più soltanto trovare un attaccante capace di segnare, ma decidere a chi affidarsi.

Noslin e Pinamonti, due modi di cercare il gol

L’olandese è descritto come l’attaccante capace di accendere il gioco. Il compagno, invece, aspetta in area il pallone da trasformare in un’occasione. Sono caratteristiche diverse che rendono meno semplice il confronto tra i due.

Una gerarchia che può cambiare

I numeri hanno contribuito a definire le gerarchie, ma quanto accaduto sul campo ha riaperto la contesa. Gattuso dovrà tenere conto sia del percorso compiuto finora sia del momento dei suoi attaccanti, senza lasciare che la gratitudine determini la scelta.

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