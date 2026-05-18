Lazio, dolorosa sconfitta nel derby: i quotidiani promuovono solo un biancoceleste. Le pagelle

Nonostante una discreta prestazione, caratterizzata peró da molti errori tecnici e dalla mancanza di reti, ieri la rosa biancoceleste è caduta nel derby della Capitale. I quotidiani sportivi hanno giudicato il rendimento delle aquile, promuovendo soltanto Alessio Furlanetto, che ha segnato la sua prima apparizione nel Campionato di Serie A.

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Gazzetta dello Sport

Furlanetto 6,5; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5 (dal 62’ Maldini 5.5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.

Il Messaggero

Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 4.5, Provstgaard 5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.

Corriere dello Sport

Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5; Basic 5.5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5.5 (dal 71’ Isaksen 4.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.5.

Tuttosport

Furlanetto 6.5; Marusic 6 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 6, Tavares 5.5; Basic 4.5, Rovella 5, Taylor 5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 4.5 (dal 71’ Isaksen 5.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.