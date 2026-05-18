Lazio, dolorosa sconfitta nel derby: i quotidiani promuovono solo un biancoceleste. Le pagelle

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi in merito alle prestazioni della rosa biancoceleste nel corso del derby della Capitale

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Fraioli

Nonostante una discreta prestazione,  caratterizzata peró da molti errori tecnici e dalla mancanza di reti, ieri la rosa biancoceleste è caduta nel derby della Capitale. I quotidiani sportivi hanno giudicato il rendimento delle aquile, promuovendo soltanto Alessio Furlanetto, che ha segnato la sua prima apparizione nel Campionato di Serie A.

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Le pagelle dei quotidiani sportivi

Gazzetta dello Sport

Furlanetto 6,5; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5.5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5 (dal 62’ Maldini 5.5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.

Il Messaggero 

Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 4.5, Provstgaard 5, Tavares 5.5; Basic 5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5 (dal 71’ Isaksen 5), Dia 5.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.

Corriere dello Sport 

Furlanetto 7; Marusic 5 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 5.5, Tavares 5; Basic 5.5, Rovella 4.5, Taylor 5.5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 5.5 (dal 71’ Isaksen 4.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.5.

Tuttosport 

Furlanetto 6.5; Marusic 6 (dal 79’ Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 6, Tavares 5.5; Basic 4.5, Rovella 5, Taylor 5 (dal 62’ Dele-Bashiru 5); Cancellieri 4.5 (dal 71’ Isaksen 5.5), Dia 4.5 (dal 62’ Maldini 5), Noslin 5.5 (dal 79’ Pedro sv). Sarri 5.

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