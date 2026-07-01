Asp ha scelto la Lazio, ma manca l'ok del Bayern Monaco: le ultime
Photo by Lewis Storey/Getty Images)
La Lazio fa sul serio per Asp Jensen, trequartista del Bayern Monaco. Al momento, l'unica offerta presentata finora dal club biancoceleste per il classe 2006. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore, desideroso di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Italia, tuttavia, non sarebbe stata ancora trovata l'intesa con i bavaresi.
Sul tavolo ci sono 4 milioni e una percentuale di rivendita da definire, ma non sembrerebbe bastata ai tedeschi per dare il via libera alla cessione del giovane.