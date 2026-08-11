L'Atalanta blocca Romagnoli: il difensore apre al trasferimento

Il futuro di Alessio Romagnoli sembra finalmente vicino a una risoluzione. Dopo il mancato trasferimento all'Al-Sadd ad inizio sessione, il difensore biancoceleste è tornato a Formello per iniziare la preparazione estiva sotto la guida di Gennaro Gattuso e raggiungere la miglior condizione fisica insieme ai compagni.

Nonostante la sua presenza nelle ultime amichevoli, il suo destino sembrava lontano dalla Capitale. L'imminente scadenza contrattuale nel 2027 e i rapporti complessi con la società hanno inserito il giocatore nella lista dei possibili partenti.

Romagnoli, sondaggio dell'Atalanta: il difensore ha aperto

Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Atalanta di Sarri per il difensore laziale. Il tecnico toscano non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti di Romagnoli, con cui ha già lavorato nel corso della sua esperienza sulla panchina della Lazio. Da inizio mercato, la Dea è sempre rimasta alla finestra, monitorando gli sviluppi legati al futuro del giocatore. Stando a quanto raccolto dal giornalista, anche lo stesso difensore avrebbe aperto al trasferimento a Bergamo.