Le formazioni ufficiali di Lazio-Mantova: gioca Dia dal 1'
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la prima uscita ufficiale della Lazio targata Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la prima uscita ufficiale della Lazio targata Gennaro Gattuso, che sfiderà il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Queste le scelte di formazione dei due tecnici.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Cancellieri, Dia, Zaccagni.
All.: Gattuso
La formazione ufficiale del Mantova
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