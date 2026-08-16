Le formazioni ufficiali di Lazio-Mantova: gioca Dia dal 1'

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la prima uscita ufficiale della Lazio targata Gennaro Gattuso

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la prima uscita ufficiale della Lazio targata Gennaro Gattuso, che sfiderà il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Queste le scelte di formazione dei due tecnici.

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La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Cancellieri, Dia, Zaccagni.

All.: Gattuso

La formazione ufficiale del Mantova

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