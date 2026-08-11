Moretto: "Lazio forte su Frattesi, trattativa in corso…"

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Lazio è forte su Davide Frattesi. La trattativa è in corso con l'Inter

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Non ha avuto grandi scossoni il calciomercato della Lazio finora con Gattuso che continua a chiedere almeno un attaccante ed un difensore. Nelle ultime ore sembra, però, essere tornato di moda un vecchio pallino.

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Lazio forte su Frattesi

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Lazio è forte su Davide Frattesi. La trattativa è in corso con l'Inter e c'è una buona sintonia tra i club. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore. 

Arriva poi anche la conferma di Fabrizio Romano, che sottolinea come il centrocampista possa lasciare l'Inter quest'estate.

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