Moretto: "Lazio forte su Frattesi, trattativa in corso…"

Non ha avuto grandi scossoni il calciomercato della Lazio finora con Gattuso che continua a chiedere almeno un attaccante ed un difensore. Nelle ultime ore sembra, però, essere tornato di moda un vecchio pallino.

Lazio forte su Frattesi

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Lazio è forte su Davide Frattesi. La trattativa è in corso con l'Inter e c'è una buona sintonia tra i club. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore.

Arriva poi anche la conferma di Fabrizio Romano, che sottolinea come il centrocampista possa lasciare l'Inter quest'estate.

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