Clamoroso Udinese, accordo con un ex Real Madrid: lo spoiler sui social

Un'operazione sorprendente porta direttamente dal Real Madrid all'Udinese. Il club friulano ha infatti raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Una trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore che potrebbe regalare all'Udinese un innesto di grande richiamo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'intesa tra le parti è stata raggiunta. Il difensore, oggi 34enne, era rimasto svincolato durante l'estate dopo la conclusione della sua esperienza con i Blancos.

Ora Alaba avrebbe trovato l'accordo con l'Udinese. Restano da completare i passaggi formali necessari per arrivare alla chiusura dell'operazione ed evitare sorprese.

Udinese-Alaba, accordo di massima dopo l'esperienza al Real Madrid

Il passaggio di David Alaba all'Udinese rappresenterebbe un'operazione decisamente sorprendente. Dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid, il difensore era infatti rimasto senza squadra.

Adesso lo scenario è cambiato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club della famiglia Pozzo ha raggiunto un'intesa di massima con il giocatore, pronto quindi a proseguire la propria carriera in Serie A.

L'operazione dovrà adesso essere completata attraverso gli ultimi passaggi formali. L'obiettivo è arrivare alla definizione dell'accordo senza lasciare spazio a possibili sorprese.

Udinese, sui social arriva lo spoiler sul nuovo acquisto

A rendere ancora più particolare la vicenda è stato proprio il comportamento social dell'Udinese. Il club friulano ha infatti pubblicato un post che appare come un vero e proprio spoiler dell'arrivo del difensore.

Nell'immagine pubblicata compare la famosa sedia legata alle esultanze di Alaba con il Real Madrid. Un riferimento immediatamente riconducibile al giocatore e che anticipa sui social quello che potrebbe essere il suo approdo in Friuli.

Dal Real Madrid all'Udinese, dunque: l'accordo di massima è stato raggiunto e ora restano da completare i passaggi formali dell'operazione.