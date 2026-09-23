Calciomercato Ascoli, contattato un ex Lazio: la proposta è già sul tavolo
Secondo TuttoMercatoWeb.com, l’Ascoli ha contattato Hysaj e gli ha proposto un biennale. Il difensore non ha ancora risposto.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Calciomercato Ascoli, contattato Elseid Hysaj
L’Ascoli potrebbe puntare su Elseid Hysaj per la difesa. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club ha contattato il giocatore albanese, classe 1994, che in Serie A ha vestito le maglie di Empoli, Napoli e Lazio.
Hysaj, la proposta dell’Ascoli e la risposta attesa
Sul tavolo ci sarebbe un accordo biennale, con un adeguamento in caso di promozione in Serie A. La proposta del club del presidente Passeri, però, resta in attesa: Hysaj non ha ancora dato una risposta definitiva.