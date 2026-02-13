Il tifo organizzato: "Navighiamo a vista. Ci aspettiamo di più dai calciatori, non venissero…"

Il tifo organizzato della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per chiare le indicazioni in merito alla protesta di domani.

Domani è un'altra prova di attaccamento e di fede non è una battaglia che facciamo in base ai risultati della squadra lo abbiamo ripetuto e ribadito. Questa protesta è spontanea ciascuno è padrone e libero di fare ciò che meglio crede. Abbiamo deciso di festeggiare il nostro San valentino a Ponte Milvio perché amiamo la Lazio. Il sacrificio deve valere sempre la pena perché parliamo di un amore incondizionato. La protesta va avanti di domenica in domenica vedremo come portarla avanti per Lazio-Sassuolo. Ho letto dichiarazioni di Lotito che come avevamo previsto il Flaminio è diventato un'arma di distrazione di massa, la prossima settimana presenterà questo progetto, fatalità a ridosso della contestazione ma ormai siamo grandicelli, dai primi anni e dalle prime promesse abbiamo imparato che le chiacchiere stanno a zero. Non ci interessa neanche capire il progetto del Flaminio anche se siamo contenti se si avvererà, ma non è il momento di parlarne. Dobbiamo parlare di rispetto verso la tifoseria. Il marchio Lazio sta perdendo valore per colpa di questa società.