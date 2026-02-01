Emergono nuovi retroscena sul trasferimento saltato di Romagnoli

Nella giornata di ieri sono rimbalzate notizie ad ogni ora in merito al trasferimento di Romagnoli all'Al-Sadd, che è poi svanito sul gong. Emergono però nuovi retroscena che non riguarderebbero la mera questione delle tempistiche.

Tutti i retroscena del mancato trasferimento di Romagnoli

Come riportato da Alfredo Pedullà, ieri mattina Romagnoli in persona si è recato al Centro Sportivo di Formello chiedendo per l'ennesima volta la cessione cercando di sbloccare la trattativa. La Lazio ha aperto al suo passaggio in Qatar solo nel tardo pomeriggio, ma quando è stato chiesto al calciatore di rinunciare a tre mensilità è saltato tutto l'affare. Sempre come riporta Pedullà, L'Al-Sadd ha promesso a Romagnoli che l'operazione si farà in estate, ma ora il centrale biancoceleste resterà fino a fine stagione nella Capitale con i rapporti compromessi con tutti.

Romagnoli - Fraioli

