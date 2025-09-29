Genoa-Lazio, Cataldi nel pre: "Dobbiamo uscire insieme da questo momento. Stasera..."
Tornato titolare dopo essere subentrato nel derby, Cataldi ha parlato ai microfoni di Dazn.
Questa sera si sfideranno Genoa e Lazio, nel match valevole la quinta giornata del campionato di Serie A. A seguito dello scarso rendimento della squadra biancoceleste, i calciatori sanno di dover tornare a vincere, riuscendo così a riprendere i 3 punti.
Questo discorso lo conosce molto bene Cataldi, il quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN.
Le parole di Cataldi a DAZN
Quando si perde un derby non è mai una settimana normale, ma il calcio è questo: devi rimetterti in discussione. Stasera siamo qui per riprendere i tre punti.
250 presenze con la Lazio:
Uno dei miei obiettivi era proprio quello di fare così tanti anni con la Lazio. A volte vorresti fare di più, ma non ci riesci. Credo sia importante far capire a tutti chi è la Lazio. Dobbiamo uscire insieme da questo momento e quando si perde un derby così è difficile, nonostante i risultati offuschino l'opinione altrui. Stasera bisogna dimostrare di essere giocatori da Lazio.