Genoa-Lazio, Cataldi nel pre: "Dobbiamo uscire insieme da questo momento. Stasera..."

Questa sera si sfideranno Genoa e Lazio, nel match valevole la quinta giornata del campionato di Serie A. A seguito dello scarso rendimento della squadra biancoceleste, i calciatori sanno di dover tornare a vincere, riuscendo così a riprendere i 3 punti.

Questo discorso lo conosce molto bene Cataldi, il quale ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Quando si perde un derby non è mai una settimana normale, ma il calcio è questo: devi rimetterti in discussione. Stasera siamo qui per riprendere i tre punti.

Uno dei miei obiettivi era proprio quello di fare così tanti anni con la Lazio. A volte vorresti fare di più, ma non ci riesci. Credo sia importante far capire a tutti chi è la Lazio. Dobbiamo uscire insieme da questo momento e quando si perde un derby così è difficile, nonostante i risultati offuschino l'opinione altrui. Stasera bisogna dimostrare di essere giocatori da Lazio.