Gaffe sul Molise, Lotito replica e rivendica: “Ho fatto 3mila cose”

Lotito dopo la gaffe sul Molise: “Ho fatto 3mila cose, polverone ridicolo”

Claudio Lotito torna sul caso nato dopo la gaffe sul Molise e l’audio diffuso da La Repubblica. Il presidente della Lazio rivendica quanto fatto e definisce “ridicolo” il polverone seguito alla vicenda.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Molise, Lotito sostiene di aver fatto “3mila cose” e sottolinea le attività portate avanti nell’interesse dei cittadini.

Il presidente biancoceleste e senatore della Repubblica spiega inoltre che la sua capacità di incidere non deriverebbe esclusivamente dal ruolo istituzionale, ma anche dai rapporti costruiti attraverso le proprie esperienze imprenditoriali e sportive.

Lotito dopo il caso Molise: “Faccio tante cose nell’interesse dei cittadini”

Lotito ha spiegato il proprio punto di vista soffermandosi sulle possibilità che, a suo giudizio, gli consentono di intervenire per affrontare determinate problematiche.

“Io faccio tante cose nell’interesse dei cittadini, perché chiaramente ognuno di noi ha le proprie capacità e le proprie possibilità”.

Il presidente della Lazio ha quindi sottolineato come il ruolo di senatore della Repubblica rappresenti soltanto uno degli elementi che gli permettono di incidere.

“Non è che io riesca a incidere soltanto perché sono senatore della Repubblica, anzi, direi che questo è forse l’aspetto residuale”.

Nella pagina successiva il video con le dichiarazioni di Lotito