Cardone: "Romagnoli vuole andare via. Fino a domani sera l’Al-Sadd aspetterà…"

Continua a tenere banco in casa Lazio il calciomercato con diverse mosse in entrata ancora da compiere per cercare di completare una rosa carente sotto il punto di vista tecnico, ma soprattutto risolvere la spinosa questione Romagnoli che si è creata.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto sul calciomercato biancoceleste.

Fino a domani sera l’Al-Sadd aspetterà Alessio Romagnoli, vedremo se ci sarà qualche altro colpo di scena. Il giocatore anche ieri ha espresso la sua volontà di andare via. Per come si sono messe le cose, le percentuali su questa vicenda sono cambiate, difficile ora pensare che Lotito possa fare marcia indietro.