Abbate: "Temo le frizioni tra la società e Sarri. Sul mercato…"

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto in casa biancoceleste.

Le parole di Alberto Abbate

Temo ci possano essere frizioni tra Sarri e la società. Fabbian non te lo danno, perchè il Bologna un under 23 italiano non te lo cede. Ilic verrebbe di corsa, ma bisogna capire la situazione di Rovella, se non torna al 100% e Cataldi non si rivela un superuomo ti hai bisogno pure del regista.

Su Insigne

Non credo che Insigne sarà il primo nome presentato, perchè Sarri non vuole accontentarsi subito di lui. Ha chiesto prima una mezzala e poi preferirebbe un attaccante anche se la situazione è molto difficile.

Castellanos

Se anche dovessero arrivare 40 milioni dal Flamengo lui non partirebbe perchè non vuole andarci. Accetterebbe volentieri di cambiare aria perchè il feeling con Sarri non è mai sbocciato, ma lui si vuole giocare le ridottissime chance di andare al mondiale.

Sul mercato