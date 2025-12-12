Vergogna al Celtic Park: i romanisti incollano adesivo antisemita contro i laziali
All'indomani del match i riflettori sono puntati su un vergognoso episodio accaduto nel settore ospiti del Celtic Park
La Roma si è imposta ieri per 0-3 contro il Celtic in Scozia nella gara valida per la League Phase di Europa League permettendo così alla squadra di Gian Piero Gasperini di salire al decimo posto in classifica con 12 punti a solo una lunghezza di distanza dalle posizioni che valgono l'accesso diretto alla fase ad eliminazione diretta.
All'indomani del match, tuttavia, i riflettori sono puntati su un vergognoso episodio accaduto nel settore ospiti del Celtic Park.
Cosa è successo
Come riportato da La Repubblica, è stato ritrovato nel settore ospiti del Celtic Park, dove erano presenti circa 2000 tifosi romanisti, un adesivo di chiara matrice antisemita contro i tifosi della Lazio affisso prima dell'inizio della partita.
Il contenuto dell'adesivo
Nel becero adesivo affisso nel settore ospiti del Celtic Park popolato dai tifosi della Roma si legge in un macabro gioco di parole: “Laziale, uno, due, tre…” con la Stella di David al centro.