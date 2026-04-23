Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da Bergamo

Tifosi in delirio a Fiumicino per il rientro della squadra laziale da Bergamo. L'approdo alla finale ha regalato una boccata d'ossigeno a un ambiente che sta attraversando un momento complesso, ma il cui sostegno non è mai mancato.

Tifosi in festa a Fiumicino

All'arrivo nella Capitale, la squadra è stata accolta da un clima di entusiasmo e festa, con la tifoseria pronta a regalare un momento di gioia dopo la trasferta bergamasca.

La storia di Zaccagni