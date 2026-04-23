Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da Bergamo
L'accoglienza dei tifosi laziali al ritorno della Lazio dalla trasferta di Bergamo
Fraioli
Tifosi in delirio a Fiumicino per il rientro della squadra laziale da Bergamo. L'approdo alla finale ha regalato una boccata d'ossigeno a un ambiente che sta attraversando un momento complesso, ma il cui sostegno non è mai mancato.
Tifosi in festa a Fiumicino
All'arrivo nella Capitale, la squadra è stata accolta da un clima di entusiasmo e festa, con la tifoseria pronta a regalare un momento di gioia dopo la trasferta bergamasca.