Tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza da brividi per la squadra di ritorno da Bergamo

L'accoglienza dei tifosi laziali al ritorno della Lazio dalla trasferta di Bergamo

Ginevra Sforza /
Fraioli
Fraioli

Tifosi in delirio a Fiumicino per il rientro della squadra laziale da Bergamo. L'approdo alla finale ha regalato una boccata d'ossigeno a un ambiente che sta attraversando un momento complesso, ma il cui sostegno non è mai mancato. 

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Tifosi in festa a Fiumicino

All'arrivo nella Capitale, la squadra è stata accolta da un clima di entusiasmo e festa, con la tifoseria pronta a regalare un momento di gioia dopo la trasferta bergamasca. 

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