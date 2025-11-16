Serie A, Roma-Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

Una cittadina caldissima e con una grande posta in palio: il primato nella classifica di Serie A. Tra pochi minuti andrà in scena il derby capitolino tra Roma e Lazio allo stadio “Tre Fontane”. Uno scontro diretto molto sentito, soprattutto alla luce del fatto che le biancocelesti sono a soli tre punti dal primo posto in classifica, attualmente occupato dalla Roma.

La Lazio in cerca di riscatto

Oggi la squadra di Grassadonia ha le idee chiare: sarà necessario riscattarsi da quel netto 3-0 subito nella semifinale Women's Cup, sfruttando una Roma indebolita sul piano degli infortuni, e reduce da due sconfitte consecutive: la prima in campionato a Firenze e la seconda in Champions League contro il Valerenga.

Dove vedere il match

Il match sarà visibile sia su DAZN, piattaforma streaming che trasmette tutte le partite in diretta della Serie A Women Athora, che in chiaro su RaiSport, canale 58, e in streaming su RaiPlay.