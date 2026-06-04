Fabio Belli: "Siamo sicuri che Gattuso sarà l'allenatore della Lazio? Ecco perché..."

L'intervento radiofonico di Fabio Belli ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista ha commentato per analizzare la situazione di Gennaro Gattuso alla Lazio.

Siamo sicuri al 100% che Gattuso sarà l'allenatore della Lazio? Lui si fatto è già al lavoro per il club ma da qui al 30 giugno ci saranno degli step da effettuare e situazioni importanti da verificare, in primis la possibilità di fare mercato libero o no. Di fatto ha già ricevuto un primo stop, l'addio di Romagnoli che avrebbe voluto trattenere. Si devono allineare cose importanti, se partono giocatori che vuole tenere, non arrivano calciatore che vorrebbe portare, se i tifosi restano fuori dallo stadio e il mercato fosse a saldo zero, potrebbe non essere stoico come Sarri e andare fino in fondo.