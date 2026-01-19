Plusvalenze Lazio, tesoro record: incassi già a quota 75 milioni

PLUSVALENZE RECORD, IL TESORO ALLA PORTA

Sono già entrati 75 milioni grazie alle partenze di Tchaouna, Taty e Guendouzi. Possibili altri 15-17 da Mandas. Se saluta Dia, prende quota lo scambio Belahyane-Giovane. Non soltanto in chiave mercato ma anche per rientrare nel limite del 70% del costo del lavoro allargato e ottenere così libertà totale nella prossima estate. La Lazio, nei mesi in cui tutte pianificavano, come riportato da Il Messaggero, non ha potuto muoversi in entrata e lo ricordiamo bene, ma ora lo scenario è cambiato e Fabiani ha consegnato a Sarri due volti nuovi: Ratkov e Taylor. Tuttavia lo scrigno vero non è questo, sono i fondi da iscrivere a bilancio sotto la voce plusvalenze Lazio, quelli indispensabili e ambiti da ogni direttore sportivo. E chissà che in questa sessione il club non possa superare un primato che resiste dal 2017-2018, quando con le cessioni di Keita Balde al Monaco, Biglia al Milan e Hoedt al Southampton si arrivò a circa 63 milioni. Sarebbe il picco assoluto dell’era Lotito.

PALLA AL BOURNEMOUTH

Per oltrepassare quella cifra serve l’uscita di Mandas. Come anticipato, il Bournemouth ha messo nel mirino il giovane portiere greco e lavora a un’intesa sui 17 milioni. Qualche milione in più o in meno, per la Lazio conta la cessione a titolo definitivo. Considerando che Christos era stato acquistato dall’Ofi Creta per circa un milione, la plusvalenze Lazio sarebbe enorme, la più alta di sempre. Al 19 gennaio si sommano già quelle di Tchaouna, Castellanos e Guendouzi, giocatori che hanno lasciato Formello negli ultimi mesi garantendo circa 47 milioni di plusvalenze. Aggiungendo quelle del portiere il record tremerebbe: si arriverebbe intorno ai 64. Un risultato che assicurerebbe, ed è probabilmente la priorità societaria, piena operatività estiva senza vincoli e magari nuovi innesti per Sarri, spegnendo le voci su un possibile addio.

LE STRATEGIE

Mancano poco più di due settimane alla chiusura delle trattative e il nome caldo, oltre al portiere greco in uscita, resta Mendoza. Situazione da seguire giorno per giorno: il profilo piace a Fabiani, ma serve uno sconto rispetto ai 20 milioni richiesti dagli spagnoli. Attenzione alla rottura tra Timber e Van Persie: «Ho deciso di lasciare subito il Feyenoord». La Lazio spera che la pista si riapra, anche se l’olandese guarda sempre alla Premier. Tutto fermo su Tavares, ma la gara contro il Como potrebbe chiarire se il calciatore gradirebbe la destinazione, nonostante il no al Besiktas malgrado l’accordo a 10 milioni. Né lui né Belhayane inciderebbero sulle plusvalenze Lazio: per il primo pesa il 35% da riconoscere all’Arsenal, per il secondo è difficile recuperare i 10 milioni investiti. Il centrocampista piace comunque a Cremonese e Torino e potrebbe rientrare in uno scambio con il Verona per Giovane, altro profilo molto apprezzato da Sarri e valutato 20 milioni, ma servirebbe un conguaglio importante. Davanti potrebbe salutare Dia, altrimenti il reparto rischia l’affollamento. Da Formello smentiscono, ma potrebbe essere solo strategia di calciomercato Lazio.