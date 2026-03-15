Como-Roma 2-1: sconfitta per i giallorossi. Arriva lo sfottò social di Caicedo

Al Sinigaglia di questo pomeriggio è andata in scena alle 18:00 Como-Roma, sfida delicatissima per entrambe le squadre in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del match che ha visto trionfare per 2-1 i comaschi è arrivato il commento ironico dell'ex attaccante della Lazio, Felipe Caicedo sul proprio profilo X.

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