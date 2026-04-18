La moviola di Napoli-Lazio: corretta l'assegnazione del rigore, dubbi sul mancato rosso a Lobotka

495 giorni dopo. La Lazio di Sarri si impone per 2-0 contro il Napoli al Maradona e interrompe la striscia di imbattibilità casalinga dei partenopei. L'ultima sconfitta interna del Napoli risale all'8 dicembre del 2024, anch'essa per mano dei biancocelesti.

La Lazio espugna il Maradona di Napoli per il terzo anno di fila grazie alle reti di Cancellieri e Basic. I biancocelesti si sono resi protagonisti di una partita ai limiti della perfezione, dominando gli uomini di Conte sul piano del gioco e dell’atteggiamento, senza mai concedere un singolo tiro in porta nell’arco di tutta i 90 minuti. Tre punti importanti per Sarri e i suoi ragazzi, che arrivano lanciatissimi alla sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta di mercoledì prossimo.

La gestione dei cartellini in Napoli-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi, con Feliciani IV uomo, e con Di Bello al VAR e Meraviglia all'AVAR, il fischietto di Udine ha ammonito nel corso del match tra Napoli e Lazio: al 29' Lobotka; al 33' Cataldi; al 60' Taylor; al 90' Dia.

I casi di moviola nel primo tempo

Dopo quasi 30 minuti con pochi episodi rilevanti dal punto di vista dell'operato di Luca Zufferli, il momento chiave del primo tempo arriva con il calcio di rigore assegnato alla Lazio al 29'.

Calcio di rigore per la Lazio e i dubbi sul colore del cartellino per Lobotka

Noslin recupera palla su un errore di Buongiorno, ma viene atterrato in area dall'intervento in scivolata di Lobotka. Pochi dubbi per il fischietto di Udine, che fischia calcio di rigore a favore dei biancocelesti. L'arbitro opta però per il cartellino giallo nei confronti del centrocampista slovacco del Napoli: una decisione che lascia più di qualche perplessità.

L'episodio appare, infatti, un chiaro fallo da ultimo uomo, ma Zufferli sceglie di non estrarre il cartellino rosso per la presenza di un altro azzurro oltre allo slovacco nelle vicinanze di Noslin, depenalizzando il DOGSO. Permangono, tuttavia, dubbi di una mancata esplusione.

Cartellino giallo per Cataldi

Ammonizione generosa di Zufferli per Danilo Cataldi, che provoca fallo su McTominay al 33'.

Mancato giallo per Politano

Step on foot evidente di Politano ai danni di Zaccagni: nulla per l'arbitro.

Il secondo tempo

Cartellino giallo per Taylor

Pestone di Taylor ai danni di Lobokta al 60'. Dinamica simile a quella nel primo tempo con lo step on foot di Politano su Zaccagni, ma in quell'occasione l'azzurro non viene ammonito.

Sanzione per Dia

Cartellino giallo per Boulaye Dia al 90' per un fallo ai danni di Buongiorno

La direzione arbitrale di Zufferli

Voto: 5,5

Direzione nel complesso ordinata per lunghi tratti, con pochi episodi rilevanti da gestire. Giusta la decisione di assegnare il calcio di rigore alla Lazio, ma restano ancora tanti dubbi sul cartellino giallo rimediato da Lobotka. La scelta appare discutibile per un intervento che poteva configurarsi come un fallo da ultimo uomo.