"Anna Frank laziale": ancora scritte antisemite a Donna Olimpia | FOTO

Nuove scritte antisemite sono comparse sui muri di un condominio a Donna Olimpia, nel municipio XII. Secondo quanto riportato da Roma Today, Tra queste c’è «Anna Frank laziale». Il minisindaco Elio Tomassetti ha denunciato l’episodio, rilevato nella mattinata di lunedì 2 novembre, a nove giorni da un caso simile nella stessa zona.

Le nuove scritte a Donna Olimpia

Tomassetti ha segnalato la ricomparsa di scritte antisemite e slogan neofascisti nel quartiere. «Questi continui atti non cambieranno la storia del nostro quartiere», ha dichiarato. Ha poi definito quello degli autori «un atteggiamento vigliacco», riferendosi a chi scrive di notte e si nasconde di giorno.

Secondo il minisindaco, chi lascia quegli slogan macchia gli spazi del quartiere con messaggi che non troveranno posto nel municipio XII. A riferire la denuncia è Roma Today.

La solidarietà ai condomini e il ripristino

Tomassetti ha annunciato di essersi recato sul posto insieme all’assessora Alessia Salmoni. I due hanno espresso solidarietà ai condomini e si sono occupati di organizzare le attività per il ripristino del decoro.

Il minisindaco ha detto di avere fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, che ha descritto come da sempre al fianco del municipio nel condannare e perseguire atti simili. Ha inoltre ribadito che le forze democratiche e antifasciste del municipio XII continueranno a opporsi a queste azioni. Richiamando la storia antifascista del quartiere, ha affermato che la comunità «non indietreggerà di un solo passo».

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