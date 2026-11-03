Gattuso, cene di squadra e il punto sugli infortunati in vista del Maradona

Un'intesa fondamentale nasce fuori dal campo: Gattuso organizza cene mensili per i dipendenti biancocelesti così da fortificare il legame con tutta la squadra.

Il lavoro dello staff e i rapporti di gruppo

All'inizio della stagione, come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico aveva preteso il rinnovamento dello staff medico. Questa attenzione ai dettagli non appare affatto opprimente, bensì tutto il contrario.

Verso la sfida e il punto sugli infortunati

La squadra si prepara ad affrontare il Napoli beneficiando di due giorni di riposo, con la ripresa fissata per l'indomani mattina. Come conclude il quotidiano, si attende il rientro di Rovella e Marusic, che dovrebbero farcela per la partita del Maradona. Zaccagni e Cataldi, frenati da alcune contusioni, non destano preoccupazione e saranno rivalutati, mentre per Gudmundsson l'appuntamento è rimandato a dopo la sosta.