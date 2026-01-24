Buon compleanno Chinaglia: la Società ricorda la leggenda della Lazio

Giorgio Chinaglia, un nome indimenticabile per tutti i tifosi laziali, data la sua impronta lasciata nella storia del club, avrebbe compiuto oggi 79 anni, buon compleanno leggenda!

Giorgio Chinaglia: un indimenticabile eroe

Un nome che resterà per sempre inciso sul cuore di ogni tifoso laziale, che non dimentica mai chi ha scritto la storia biancoceleste. Long John, così lo chiamava la tifoseria, ha compiuto una missione eroica alla Lazio, infatti, nel 1971/1972 è riuscito a far riguadagnare alla squadra la promozione in Serie A, vincendo anche la classifica marcatori con ben 21 reti. Nella stagione 1973/1974, Chinaglia si riconquista il titolo con 24 gol, di cui l'ultimo nella gara contro il Foggia, decisivo per alzare il primo scudetto della storia del club. Nel 1976 si trasferisce negli USA, tuttavia, le sue 246 presenze e 122 reti non saranno mai dimenticate dal popolo biancoceleste.

Nella pagina successiva il ricordo della Lazio