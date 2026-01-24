ESCLUSIVA | Di Michele: "Lecce-Lazio? Dura per entrambe"

Poche ore separano il fischio iniziale tra Lecce e Lazio. Una partita delicatissima per entrambe con i giallorossi che lottano in ogni singola partita per ottenere punti necessari per ottenere la salvezza. Dall'altra la Lazio e il suo momento delicato. In vista della sfida di questa sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress, un ex calciatore di lusso, David Di Michele, che tra l'altro ha vestito anche la maglia del Lecce.

Nella pagina successiva l'intervista a Di Michele