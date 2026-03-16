Lazio-Milan, i biancocelesti trionfano all'Olimpico: i festeggiamenti della rosa sui social

Stasera lo stadio Olimpico si è illuminato di biancoceleste. Grazie alla rete mandata a segno da Gustav Isaksen e alla strabiliante prestazione della rosa, infatti, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Milan. Per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.

I post della rosa biancoceleste

Kenneth Taylor

Nuno Tavares

Gustav Isaksen