Lazio-Milan, i biancocelesti trionfano all'Olimpico: i festeggiamenti della rosa sui social
Al termine della strabiliante vittoria all'Olimpico contro il Milan, alcuni calciatori della rosa biancoceleste hanno festeggiato sui social
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Stasera lo stadio Olimpico si è illuminato di biancoceleste. Grazie alla rete mandata a segno da Gustav Isaksen e alla strabiliante prestazione della rosa, infatti, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Milan. Per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.