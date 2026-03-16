Lazio-Milan, i biancocelesti trionfano all'Olimpico: i festeggiamenti della rosa sui social

Al termine della strabiliante vittoria all'Olimpico contro il Milan, alcuni calciatori della rosa biancoceleste hanno festeggiato sui social

Michelle De Angelis /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Stasera lo stadio Olimpico si è illuminato di biancoceleste. Grazie alla rete mandata a segno da Gustav Isaksen e alla strabiliante prestazione della rosa, infatti, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Milan. Per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori hanno pubblicato dei post sui social.

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I post della rosa biancoceleste 

Kenneth Taylor

Nuno Tavares

Gustav Isaksen

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