Tegola per Gattuso si ferma Zaccagni: le condizioni

Arrivano brutte notizie per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni per la trasferta di Napoli.

Zaccagni out

Secondo quanto riportato da Radio Laziale, Mattia Zaccagni avrebbe riportato una lesione muscolare, era uscito infatti anzitempo dalla gara contro il Cagliari. Si sperava in una botta per il capitano della Lazio, come detto dallo stesso Gattuso, ma gli esami strumentali non hanno dato l’esito sperato. Nei prossimi giorni sarà valutata l’entità dell’infortunio.

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