Lazio, inizia l’era Gattuso: il tecnico presto a Formello. Ecco la data del suo arrivo

La Lazio è pronta a voltare pagina. Come riportato da Valerio Marcangeli, Gennaro Gattuso è atteso nella Capitale per dare il via ufficiale al suo percorso sulla panchina biancoceleste. L'entusiasmo è palpabile tra i tifosi, curiosi di vedere come il tecnico imposterà il lavoro per la prossima stagione.

Il programma dei primi giorni

Il cronoprogramma è già definito: a partire da mercoledì 3 giugno, Gattuso sarà a Roma per un vertice decisivo con il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani. Sarà il momento del faccia a faccia per pianificare le mosse di mercato e gettare le basi tattiche della nuova Lazio.

Alla scoperta di Formello

Oltre alle strategie, il tecnico e il suo staff dedicheranno questi primi giorni alla scoperta della città e delle strutture del centro sportivo di Formello. Conoscere da vicino l'ambiente sarà fondamentale per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura sportiva.