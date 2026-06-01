Mercato Lazio, Dominguez tra gli obiettivi ma c'è anche un altro club interessato: i dettagli

La Lazio ha mostrato un forte interesse per Sergi Dominguez, difensore centrale classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. Il club biancoceleste ha già avviato contatti proficui con gli agenti del calciatore, cresciuto nel Barcellona e noto per la sua velocità nonostante un fisico imponente.

La concorrenza degli Spurs

La trattativa per il difensore si è però complicata con l'inserimento del Tottenham. Gli Spurs, dopo aver definito l'operazione per lo svincolato Senesi, puntano a rinforzare il reparto difensivo con un paio di nuovi centrali e hanno avviato contatti diretti con la Dinamo Zagabria per soffiare il giocatore alla concorrenza.

Le cifre dell'operazione

Nonostante si sia parlato di un'offerta laziale vicina ai 4-5 milioni di euro, la richiesta reale risulta essere almeno tre volte superiore. Il costo finale del cartellino dipenderà anche dall'inserimento di eventuali bonus o di una percentuale sulla futura rivendita del talento croato.