Le pagelle di Napoli-Lazio 1-1: Frattesi torna al gol, Mandas salva tutto, male Floriani Mussolini

Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Napoli.

Le pagelle di Napoli-Lazio

Mandas - 7

Colpevole, insieme a Provstgaard, di un passaggio nel primo tempo che poteva rivelarsi fatale. Si riscatta nel corso della gara: in particolare, ferma il tentativo di Houjlund sulla linea di porta con una mano. Un intervento che vale quanto un gol. Nel complesso ottimi firma diverse chiusure decisive che salvano la Lazio

Floriani Mussolini - 5

Non prende mai Lang e viene spesso anticipato. Lento, impreciso e autore di troppi errori. Prestazione da dimenticare: si perde ancora l'olandese sul cross che ha portato al gol dei padroni di casa. Dal 60' Lazzari - 6 Più attento del compagno che rilveva, bravo a contenere Lang che fino a quel momento aveva dominato quella fascia.

Sutalo - 6,5

Prestazione brillante, bene in marcatura su Hojlund e sempre pronto a leggere i pericoli creati dal Napoli. Sfiora anche il gol di testa nel primo tempo, poi parato da Milinkovic-Savic. Peccato per l'infortunio. Dal 32' Diogo Leite 6 - Gara attenta e pulita la sua. La squadra dal suo ingresso però va in difficoltà in uscita palla, da centrale destro, mancino di piede, fatica in fase di impostazione.

Provstgaard - 5,5

Più goffo in marcatura del solito nel primo tempo. Nella ripresa è bravo soprattutto sui palloni aerei.

Nuno Tavares - 6

Acciaccato, ma sveglio sulla fascia. In coppia con Noslin dialoga bene e rispetto alla gara contro il Cagliari, dà quel guizzo in più, che si spegne nel secondo tempo con la sua uscita. Non al 100% e per questo viene sostituito. Dal 45' Pedraza 5 - È sfortunato e devia in porta il gol che porta il Napoli sul pari.

Frattesi - 6,5

Trova il gol del vantaggio, grazie alla palla perfetta di Noslin. Firma il quarto gol stagionale, ma la prestazione resta condizionata da diverse scelte sbagliate e troppo imprecise. Dal 77' Cancellieri - sv.

Belahyane - 6,5

Provvidenziale il suo intervento con Mandas fuori dai pali: evita al Napoli di siglare il 2-1. Una giocata che vale quanto un gol. Nel complesso prestazione ordinata, anche se condita con qualche imprecisione.

Taylor - 6

Poco cercato e raramente coinvolto nella manovra. Fatica a entrare nel vivo del gioco, ben contenuto dalla difesa napoletana.

Isaksen - 6,5

Buona prova di leadership, indossa la fascia da capitano tenendo bene la corsia. Quando vede il Napoli si accende, anche se, come nel caso di Taylor viene coinvolto meno, condizionato anche dalla prestazione negativa di Floriani. Cala nel secondo tempo.

Pinamonti - 6

Dialoga bene con i compagni e prova a fare reparto da solo, ma nella ripresa cala e Gattuso preferisce sostituirlo. Dal 60' Dele-Bashiru 6 - Mette in campo la fisicità che mancava alla Lazio in campo, più occupato in copertura che in fase offensiva.

Noslin - 6,5

Fa decisamente la differenza sulle fasce e firma anche il quarto assist stagionale. Come il resto della squadra finisce per spegnersi nella ripresa.

La pagella di Gattuso

Voto: 6

La Lazio domina il primo tempo e rischia di chiudere con più di un gol di scarto. Nella ripresa, complici gli infortuni di Sutalo e Tavares, il calo è evidente, ma portare un punto a casa su un campo così difficile non è mai scontato.